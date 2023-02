. La cantante romana ha dichiarato in un'intervista a Davide Maggio:Io do un'accezione positiva a questa parola. Intendoe nella strada si usa, ci sono dei termini molto volgari per intendere delle cose molte belle per me".NELLALEDIIntantoha risposto esattamente a tre (facili) domande sul calcio fatte da Gli Autogol, poi caduti ai suoi piedi: "Sposaci!".