si racconta in modo approfondito, parlando in modo onesto, trasparente e coraggioso di un'infanzia difficile, fra problemi familiari e personali. "", titola così l'articolo del Corriere della Sera, nel quale Elodie svela il suo passato."Oggi non mi sento tormentata e sono piuttosto lucida riguardo a quello che è stato. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta - racconta la cantante -.ma anche prima non erano molto felici, a casa non c’era una bella arietta., era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere. Ma per me che ero una ragazzina e lì vedevo così erano dei folli.ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo".Elodie continua, dicendo che è stata ". Ogni giorno. Ho iniziato in seconda media, per stare tranquilla: ero sempre arrabbiata. Facevamo delle collette con le amiche e quelle erano le mie giornate: al liceo non capivo le lezioni, tornavo a casa e me le facevo di nuovo, tanto nessuno diceva niente, ognuno faceva come gli pareva. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli". Molte amiche hanno avuto figli a 15, 16 anni:".Elodie ha saputo uscire da un'infanzia così difficile, regalandosi una carriera stupenda nel campo della musica e un'immagine pulita e splendida. Ha proprio ragione lei: "Si può venirne fuori".