Emerson Palmieri si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, tra il ritorno in Premier League e il Mondiale senza Italia: "Abbiamo una bella squadra - ha detto Emerson riferendosi al suo West Ham - Non avevamo cominciato bene la stagione ma ora stiamo facendo punti importanti. Con Scamacca e Ogbonna stiamo sempre insieme, Angelo mi ha aiutato ad adattarmi e conoscere la squadra".



PAQUETA' - "Lui mi ha aiutato quando sono andato al Lione, ora tocca a me dare una mano a lui. E' un amico, lo faccio in modo naturale".



MERCATO - "Non c'erano offerte dall'Italia, ne sono arrivate solo dalla Premier League e ho scelto il West Ham".



LA NAZIONALE - "Voglio giocare il mio possibile nel club per rimanere nel giro di Mancini. Il Mondiale? Non penso che riuscirò a guardarlo, è già stato difficile quattro anni fa; ora lo è ancora di più. Però abbiamo tanti giovani e un'ottima squadra, con un po' di pazienza tornerà tutto alla normalità".