"Non escludo di poter allenare di nuovo all'estero". Il tecnico del Villarreal Unai Emery, ha parlato così in un'intervista rilasciata a The Atletic. Passato sulla panchina dell'Arsenal da luglio 2018 a novembre 2019, l'ex tecnico del Psg è rimasto frustrato dall'andamento negativo della sua avventura in Inghilterra (chiusa anzitempo a metà della seconda stagione a Londra, dopo un quinto posto alla prima stagione).