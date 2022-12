Emma Louise Jones, 31enne giornalista sportiva della BBC, ha rivelato un dettaglio piccante. In una recente intervista radiofonica, la giornalista ha spiegato che il suo seno prosperoso 'suona il clacso'n ogni volta che deve uscire dalla macchina. Come si legge su Leggo, durante la chiacchierata radiofonica, il presentatore, suo vecchio collega, ha raccontato alcuni dettagli inediti sulla loro esperienza lavorativa. Tra le storie narrate, John Fox ha raccontato di quando Emma Jones è arrivata tardi a lavoro, balzando dalla porta e scusandosi per il ritardo.



Nello studio però pochi istanti prima che la giornalista entrasse si è sentito un rumore di clacson insistente. Quando hanno chiesto alla 31enne 'Diletta Leotta' inglese se fosse stata lei a suonare, rispose: "Si ragazzi, scusatemi... la colpa è del mio seno che ha spinto contro il clacson e succede ogni volta che scendo dall'auto".



Il collega e compagno di avventure non smetteva di ridere e ha continuato: "Ogni mattina sentivamo 'beep!' E sapevamo che Emma era appena arrivata".