Pietro Accardi, ds dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn prima della sfida tra i toscani e il Napoli al Maradona: "C'è tanto orgoglio nel far giocare questi giovani, investiamo molto nel settore giovanile e quando questi ragazzi si affacciano in un palcoscenico così importante è motivo di grande soddisfazione. Fortunatamente abbiamo un allenatore che non guarda la carta d'identità e fa giocare chi merita".