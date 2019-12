Il procuratore Omar Frontini, intercettato da TuttoBari.com, ha parlato del futuro del suo assistito Stefano Moreo, attaccante dell'Empoli ma accostato al Bari nelle scorse settimane: "Penso che il Bari sia una destinazione difficile, questa estate c'è stata la possibilità di trasferirsi ai galletti ma ora non ci sono stati contatti. Via a gennaio? Dobbiamo capire i piani dell'Empoli ma credo rientri nel progetto. In caso contrario ci guarderemo intorno, però al momento non valuta di scendere di categoria"