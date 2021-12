Aurelio Andreazzoli, allenatore del Napoli, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan: "Come dicevo nelle settimane scorse è giusto che i ragazzi si godano il privilegio di andare in campo un po' più spensierati. Non troppo, naturalmente, perché se giochi con squadre così attrezzate senza avere il giusto rispetto, rimani penalizzato. Con le piccole l'Empoli soffre, mentre con le grandi trova più spazio? Non mi sembra che sia così, perché anche a La Spezia siamo stati produttivi. Io guardo i progetti o le situazioni, la produttività non è legata alle occasione che si riescono a portare a termine. Poi dopo è chiaro che in spazi aperti è più facile per tutti, perché la costruzione e la ricerca necessitano di abilità differenti".



Sul Milan: "Che difficoltà mi aspetto? Se te lo dicessi è come se lo dicessi a Pioli. Però le difficoltà che mi aspetto sono molte, il Milan è una squadra che ha fatto numeri straordinari. Poi è chiaro che contro qualsiasi squadra ci sono caratteristiche che pensi possano essere superabili e punti l'accento su quelle lì. Poi un conto è pensarle e un conto è farle".