Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, parla a Sky Sport dopo il ko contro la Juventus: “Calcio di rigore? Non faccio commenti, fanno il loro lavoro nel miglior modo possibile. Non credo che sia necessario. È un po' deludente, ma per i ragazzi. Il premio lo meritano, ci vanno sempre vicini. Tutti ci riempiono di complimenti, ma finito il turno dobbiamo vedere la classifica. I punti virtuali non esistono nel calcio”.



SUL GIOCO DELL’EMPOLI - “È divertente e piacevole, ma io faccio l'allenatore di calcio in una squadra che deve salvarsi. Devo mettere in bilancio almeno un po' di equilibrio in fase difensiva. Parlare alla squadra? Il nostro obiettivo è questo, la nostra strada è quella di avere un'identità. Per farlo bisogna passare attraverso il gioco. Dobbiamo lavorare sui dettagli. Abbiamo una struttura e tanta forza fisica, la base che ci permetterà di migliorare”