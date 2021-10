Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha commentato a DAZN la vittoria in extremis sul campo del Sassuolo: "Sento molto orgoglio, i miei sono ragazzi che meritano molto più di quello che ottengono: sono bravi e disponibili, chi entra si fa in quattro per aiutare la squadra e nessuno molla nulla. Raramente abbiamo sbagliato una gara. Sono orgoglioso di stare con loro. Quando riescono ad ottenere un buon risultato e vedo la gioia, allora questo e per me è il massimo dell’appagamento".



Sui 15 punti raccolti, gli stessi della Juve: "Il paragone lo lascerei da parte, sul discorso dei 15 punti era un’ambizione che tutte le squadre hanno, tutti vogliono arrivare ad un punteggio del genere. Quando sei in costruzione con una squadra nuova con esordienti serve un po’ di tempo. La costruzione della mentalità ed i dettagli hanno bisogno di tempo. Onestamente i miei calciatori hanno una capacità di assorbimento che è importante: loro hanno affrettato i tempi al punto che siamo ora, era impensabile poter essere".