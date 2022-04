Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla in conferenza stampa alla viglia del match con il Napoli, match che arriva dopo il pesante ko rimediato dai toscani a Udine: "Usciamo da una gara che non è piaciuta a nessuna e vogliamo cancellarla al più presto. Non ci succede spesso di sbagliare la gara ma può succedere, siamo una squadra giovane che va anche educata a questo tipo di problemi".



E poi: "Se sono preoccupato per la classifica? Tranquillo e sereno non lo sono mai, non lo ero nemmeno ad agosto. L’Empoli deve salvarsi entro l’ultima giornata, quando ci sarà la matematica esulteremo come se fosse uno scudetto".