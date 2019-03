Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla in conferenza stampa di Zajc, ceduto a gennaio: "Fosse stato per me avrei sprangato tutti i cancelli dello stadio per non farlo andare via, ma non c’ero. Dovrò interrogarmi su cosa fare, il modulo che avevamo studiato dall’anno scorso era stato pensato proprio in funzione della sua presenza. Faremo tutte le valutazioni del caso, decideremo cosa fare di questo nuovo Empoli".