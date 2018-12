Ismael Bennacer, centrocampista dell'Empoli, ha parlato a Radio Lady dopo la sconfitta con la Sampdoria: "Tutta la squadra deve lavorare molto sulla fase difensiva, abbiamo preso sette gol nelle ultime due partite. Adesso abbiamo due gare entrambe nella prossima settimana e dobbiamo avere la testa giusta per viaggiare. Dobbiamo lavorare per chiudere al meglio il girone d'andata, sfidando Torino e Inter. Dobbiamo giocare contro queste squadre cercando di ottenere punti per la salvezza".