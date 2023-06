Se si vuole capire come funzionano le dinamiche economiche di un club di Serie A che intende incassare al meglio dalle cessioni, l’è forse l’esempio migliore. Il club diimprenditore e presidente del club dal 1991, ai tempi della C2, quando aveva solo 31 anni è ancora oggi una vera e propria fucina di talenti, in campo e in panchina.- La capacità della gestione Corsi di curare minuziosamente i talenti italiani viene da lontano, ma nell'ultimo triennio i numeri sono letteralmente da capogiro. Con la cessione diale quelle precedenti diall’Inter e dial Torino,CAMPIONI D'INCASSI - Quelli disono solo la punta dell’iceberg. Ci sono altre precedenti operazioni che hanno reso sana e forte la società di Via di Pianezzoli. Nel recente passato, l’addio diha portato nelle casse azzurre oltre 17 milioni di euro. Cifre simili anche per, ceduto al Sassuolo per 16 milioni di euro (poi rivenduto al Bournemouth a 26 con una plusvalenza di 10 milioni). Un’altra cessione di lusso è stata quella di, passato per circa 8,5 milioni al Torino. L'ennesimo talento forgiato nella zona del Valdarno inferiore è stato quello di, ceduto al Nizza per 13 milioni di euro. In un passato ormai remoto, nel 2006 anchefu ceduto per una cifra allora importante, ossia 10 milioni dal Valencia. I nomi sono tanti e a breve se ne potrebbero aggiungere altri: i gioiellivalgono oro.