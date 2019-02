La 22esima giornata di Premier League si apre con una sfida chiave per la salvezza: al Castellani l'Empoli, sconfitto lunedì sera dal Genoa, attende il Chievo, ko nell'ultimo turno contro la Fiorentina, in una sfida tra la quartultima e l'ultima della classifica. Con un successo la squadra di Iachini ha la possibilità di andare +12 sugli uomini di Di Carlo, che dovrebbe poi centrare un miracolo per restare in Serie A. L'Empoli cerca tre punti per superare l'Udinese e avvicinare Spal e Cagliari, impegnate rispettivamente contro Fiorentina, Torino e Atalanta.