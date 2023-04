Fabrizio Corsi, patron dell'Empoli, ha parlato a Radio Sportiva a proposito della possibilità che la Fiorentina giochi al Castellani durante i lavori al Franchi. Queste le sue parole: "I problemi sono tutti dell’amministrazione comunale ma anche di Questura e Prefettura. Più che dare la nostra disponibilità, non ci è stato chiesto nulla di ufficiale. Ovviamente ci dispiace, non possiamo noi suggerire le soluzioni. Se dovessimo mettere mano al nostro stadio già avremmo i nostri problemi per mettere tutto a fuoco compresi gli eventuali disagi per la realizzazione. Per quanto ci riguarda stiamo cercando una soluzione, visto che stiamo facendo giocare l’Empoli in uno stadio non idoneo per i requisiti del calcio di oggi."