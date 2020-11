Juventus-Napoli è diventato argomento di discussione non solo per bianconeri e azzurri, ma anche per chi segue la vicenda da fuori e ne è indirettamente interessato. Come nel caso di Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, che decide di attenersi ai protocolli piuttosto che seguire le regole dell'Asl. Queste le sue parole a tal proposito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Se la Asl mi dicesse di non partire io partirei lo stesso. Preferisco andare sul penale pur di non perdere la partita. Detto questo sarei contento se Juventus-Napoli si giocasse".