Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto a Lady Radio e ha parlato anche di Szymon Zurkowski, centrocampista polacco in prestito dalla Fiorentina: "E' un atleta importante, oltre ad essere un ragazzo d'oro. Si è calato nella nostra realtà, sta migliorando e ha ancora margini di crescita. Ricalca l'esempio del giocatore polacco che vuole sempre migliorarsi, può giocare in una squadra anche più importante dell'Empoli. Lui fa battute che vorrebbe restare ad Empoli, ma io gli dico che deve avere ambizioni superiori per le doti che ha. Ci ha dato grossa mano, gioca molto per la squadra ed è pronto a fare lo step. Non è ancora da grande club solo perché partire come alternativa potrebbe un po' limitarlo. Spero solo che qualcuno ci punti davvero".