L'attaccante dell'Empoli Patrick Cutrone ha parlato così dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Perdere in questo modo fa male, in settimana vedremo cosa abbiamo sbagliato. Prendiamo quanto fatto di buono, sono sicuro che reagiremo. Sicuramente posso dire che la sconfitta non è dovuta a un nostro rilassamento, stiamo dando tutti il massimo. Ringrazio anche i tifosi, che ci sostengono sempre e se stiamo facendo bene è anche merito loro".