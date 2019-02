Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "C'è il rammarico e il dispiacere per non aver raccolto quanto seminato, ma sul piano delle prestazioni la squadra ha creato. Il 4-3-3? Ci stiamo lavorando, sapevamo che il mercato ci avrebbe dato qualcosa e quindi possiamo preparare delle varianti, verificheremo se utilizzare certe situazioni in corsa o dall'inizio. Il portiere? Gli errori ci stanno, quello del portiere è uguale a quelli che abbiamo commesso davanti alla porta. Parlerò con lo staff medico per capire le condizioni di Dragowski, dopodichè valuteremo. La Gumina è tornato, ma dovremo valutare con lo staff. Lui sta rientrando col piglio giusto, sono fiducioso".