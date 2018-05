Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 sul Perugia: "Sono lunghi questi festeggiamenti ma meritati, per i ragazzi. Ora ce la godiamo fino a dopodomani e poi sarà una bella estate per tutti. Nel girone d'andata la squadra ha mostrato difetti e cose straordinarie. Poi abbiamo tolto i difetti e sono arrivati risultati fuori da ogni pensiero. Non siamo la Juventus ma abbiamo fatto numeri da Juve. Ora cominceremo a programmare la stagione prossima ma intanto abbiamo riportato in A questa città di provincia. Questo è un ambiente dove non ci si esalta per le vittorie né ci si deprime per le sconfitte anche se la stagione scorsa è stata dura da digerire. L'aiuto della gente ci ha dato coraggio per continuare. Quando abbiamo cambiato allenatore ci hanno dato di ciucchi, ma se non c'è follia e voglia di rischiare... Ho la fortuna di avere intorno dei ragazzi giovani che mi danno voglia di rischiare. Compresa mia figlia, che però ora terremo a freno (scherza con Andreazzoli, ndr). Serie A? Vedremo. La categoria l'ho fatta con valori tecnici anche inferiori e salvandosi con voglia di arrivare e sacrificio. Questi ragazzi hanno qualità importanti e l'allenatore è adatto ad esaltare e non deprimere le qualità tecniche. L'anno prossimo ce la metteremo tutta perché le cose vadano per il meglio"