Tra le squadre che non manderanno nessun giocatore ai Mondiali in Qatar figura l'Empoli. I ragazzi di Paolo Zanetti, attualmente al tredicesimo posto in classifica, si riposeranno fino al 25 novembre, quando torneranno a lavorare sul campo. Per quanto riguarda un possibile ritiro, si fa strada l'idea di trascorrere alcuni giorni in Spagna nel mese di dicembre, ma non è ancora stata presa una decisione ufficiale.