In occasione della partita contro la Juventus era in ballottaggio con Calhanoglu per una maglia da titolare, ma colpito da sindrome influenzale, Vidal ha dovuto rinunciare alla sfida contro la sua ex. Il cileno adesso sta bene, si è allenato in gruppo e potrebbe rifarsi domani sera, quando Inzaghi dovrà per forza di cose fare i conti con il turnover. L'Inter ha speso tante energie domenica sera e per questo motivo anche in mezzo al campo si va verso qualche novità di formazione. Una di queste potrebbe essere sicuramente Vidal, che in Champions contro lo Sheriff aveva fatto intravedere segnali di crescita.