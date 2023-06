Empoli-Lazio, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Castellani di Empoli sabato 3 giugno, alle ore 21:00. La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite di Serie A contro l’Empoli, vincendone sei di fila e pareggiando le ultime due; i capitolini e i toscani non hanno mai pareggiato tre sfide di fila nella competizione. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.



LE PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.