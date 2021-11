: un paio di interventi provvidenziali, non può nulla sul gol di Vlahovic.: spinge con la solita costanza, costringendo Biraghi sulla difensiva.: fa il possibile e anche di più per tenere Vlahovic, alla prima occasione però il serbo gli prende il tempo, gli sbuca alle spalle e segna.: partita di grande attenzione. Rischia qualcosa sulle imbucate, perfetto invece nei contrasti aerei.: Odriozola è un cliente alquanto ostico, che spesso riesce a passargli alle spalle per andare al cross.(Dal 27’ s.t.: entra con il piglio giusto, aiutando la squadra a prendere campo).: gioca un tempo con la solita genrsoità. Sua l’occasione più importante della prima frazione, Duncan però gli contrasta il tiro da buona posizione. Esce per infortunio.(Dal 43’ p.t.: mette una pezza dove serve, recupera una palla d’oro nel finale).: partita di grande personalità, seppur con qualche errore di troppo in fase di impostazione.: si muove molto ma non trova lo spazio per l’inserimento vincente.(Dal 13’ s.t.: ingresso determinante per le sorti della gara, non solo per il gol, da autentico opportunista, ma per la grande intensità che mette in campo).: giocatore prezioso a livello tattico per il calcio di Andreazzoli, ma a livello offensivo non confeziona giocate pericolose.(Dal 27’ s.t.: il suo ingresso sposta letteralmente gli equilibri, visto che entra in entrambe le reti senza segnare. Va lui sul contrasto con Terracciano che porta al gol di Bandinelli, è suo l’appoggio per Bajrami nell’azione che porta al gol vittoria di Pinamonti).: poche occasioni per 89’, forse nessuna, ma trova la freddezza da bomber di razza per chiudere una rimonta pazzesca.: a livello di corsa e impegno gli si può dir poco, ma spesso sbaglia l’amore giocata quando si trova la palla tra i piedi.(Dal 27’ s.t.: come a Verona entra con grande voglia di incidere. La sua velocità manda in crisi la difesa viola, è suo l’assist a Pinamonti che vale tre punti pesantissimi).: il suo Empoli paga cara la prima vera disattenzione della gara, giocata fin lì con grande attenzione. Poi sale in cattedra Aurelio, che indovina tutte le scelte dalla panchina a cambiando le sporti di una gara che sembrava persa.