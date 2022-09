: non può nulla sui gol di Dybala e Abraham, ma compie due interventi da fenomeno prima su Bove poi su Belotti.: serve a Bandinelli l’assist per il momentaneo pareggio, ma si perde Abraham in occasione del raddoppio romanista.: altra prova maiuscola, limita Abraham e mette un pezza dove non arriva Luperto.: il suo disimpegno sbilenco si trasforma in un assist perfetto per Dybala.: sempre molto coraggioso e presente in proiezione offensiva, rischia qualche dribbling di troppo. Salva sulla linea un gol fatto prima di uscire.(Dal 7’ st: spinge con poca qualità, frana addosso a Ibanez e provoca il rigore poi sbagliato da Pellegrini.): ancora lontano dalla miglior condizione, non riesce a far girare il pallone come vorrebbe.(Dal 18’: nella sua partita c’è di tutto. Un giallo, un rosso diretto, un assist al bacio per Satriano non capitalizzato, un destro poderoso che si stampa sul palo.: fatica in mezzo ai due mastini giallorossi.(Dal 37’ st).: riscatta un primo tempo in ombra con la zuccata da vero bomber che regala il momentaneo pari all’Empoli.: quando si accende mette apprensione alla difesa giallorossa, gli manca però il guizzo decisivo.(Dal 18’ st: non riesce a creare pericoli concreti alla difesa giallorossa).: fa tanto lavoro sporco ed è sempre presente in aria. Sfiora la gloria personale centrando il palo di testa, ma fallisce una palla importante prima del raddoppio della Roma.: cuce e lega il gioco, però si vede poco in area.(Dal 36’ st).: il suo Empoli sembra una squadra in crescita, a cui sicuramente manca un po’ di espianta e un pizzico di fortuna. La partita gira sul gol sbagliato da Satriano mentre dall’altra parte Dybala inventa per Abraham il gol vittoria.