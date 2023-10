Berisha 7: deciso nelle uscite e attento tra i pali. Il miracolo su Nico nel finale vale il 7 in pagella.Ebuehi 6: se la cava con mestiere in molte occasioni.Walukiewicz 6,5: un fattore sulle palle alte.Luperto 7: semplicemente gigantesco. Puntuale in ogni chiusura, trova sempre il modo di anticipare Nzola e si immola su ogni conclusioneCacace 6: rischia zero, sembra in crescita anche in marcaturaMarin 6: gioca una partita di grande sacrificio in mezzo al campo.(Dal 21’ st Fazzini 7: entra benissimo. Aggressivo senza palla, si inserisce al momento giusto e piazza l’assist per il 2-0 di Gyasi).Grassi 7: agisce da schermo davanti la difesa azzurra e firma un assist da trequartista,Maleh 6,5: con le buone e con le cattive, esce vincitore da molti duelli in mezzo al campo.Cancellieri 6,5: punta Kayode senza paura e cerca sempre il fondo. Il var cancella il suo assist al bacio per il raddoppio di Caputo.(Dal 33’ st Gyasi 6,5: dopo alcune prestazioni e qualche palla gol sprecata di troppo, lascia finalmente il segno su una vittoria fondamentale).Cambiaghi 6,5: si sacrifica anche nella fase difensiva senza battere ciglio. Suo il tacco che libera Fazzini per il raddoppio di Gyasi.(Dal 38’ Baldanzi sv).Caputo 7: trova finalmente il primo gol stagionale con un pezzo di bravura, tocco sotto a superare Terracciano. Prezioso in tutte le sponde, il var gli nega giustamente il raddoppio.(Dal 21’ st Destro 6: prova a tenere qualche palla per far respirare la squadra, sfiora il 3-0).All. Andreazzoli 7,5: cinque partite, 7 punti e 3 clean sheet. Non si può più negare: c’è la mano pesante di andreazzoli in questo tentativo di rilancio. Quella di Firenze è la vittoria dei suoi ideali e del suo credo calcistico.