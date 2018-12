: chiamato in causa pochissimo nel corso della partita, compie un vero e proprio miracolo su Kurtic negandogli la seconda rete personale con un intervento di puro istinto.: guida la difesa con autorità, dimostrando che nel calcio di oggi è necessario poter contare su giocatori di esperienza che sappiano gestire i momenti e le partite più delicati. Non è perfetto in occasione del secondo gol della Spal.dopo qualche minuto iniziale di confusione trova confidenza e riesce a giocare a buoni livelli.sempre presente in fase di raddoppio, aiuta con costanza i compagni in difficoltà facendo valere la sua fisicità. Nel primo tempo assorbe bene gli attacchi avversari, nella ripresa è costretto a fare i conti con un Lazzari indiavolato che appare a tratti imprendibile.: schiaccia Fares sotto tutti i punti di vista, rendendosi pericoloso in fase offensiva e trovando le giuste contromisure all'esterno ex Verona quando è costretto a difendere.: in occasione della rete del vantaggio è determinante con un ottimo break iniziato nella propria metà campo e culminato con un ottimo assist in verticale per Caputo. Poi trova la rete del sorpasso con una botta incredibile da fuori che merita di essere vista e rivista.(dal 29' s.t.: gioca con qualità e rapidità in mezzo al campo, surclassando Schiattarella e i centrocampisti avversari. E' uno dei protagonisti silenziosi della rinasciata dell'Empoli di Iachini, che lo ha investito del ruolo di leader del proprio centrocampo.: tanta quantità e anche buone scelte per il centrocampista di Iachini che dà un grande contributo in fase di pressing e aiuta la squadra ad alzare il baricentro della squadra costringendo la Spal a giocare un calcio poco affine alle proprie qualità.: viene superato sistematicamente da Lazzari ed è sempre costretto ad inseguire in fase difensiva. Meglio quando si trova nella metà campo offensiva, dove riesce a giocare la palla con grande qualità ed esperienza.: alla prima occasione trova la via del gol rimettendo subito in piedi una partita estremamente complicata per l'Empoli. E' il leader della squadra e non fa mai mancare il proprio supporto a livello tecnico e realizzativo.: avvio di match che lo vede più volte pericoloso, prima con un rete fallita porta vuota, poi con una serpentina che costringe agli straordinari la retroguardia della Spal. Nel secondo tempo scompare.(dal 27' s.t.: l'Empoli si presenta con grande coraggio sul campo della Spal e attacca subito alto i padroni di casa, che soffrono tantissimo il baricentro alto dei toscani. La scelta di giocare con tanti uomini nella trequarti offensiva paga, con Caputo e La Gumina che beneficiano in modo importante del sostegno dei compagni di squadra. La superiorità territoriale sfocia nelle tante occasioni da gol create da una squadra che è riuscita a svoltare da quando c'è stato il cambio di allenatore.