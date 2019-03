Roma-Empoli 2-1



Dragowski 6: Incolpevole sulla perla di El Shaarawy, resta di sasso sul colpo di testa di Schick. Per il resto è spettatore.



Veseli 5,5: Lascia spesso l’angolo di intenzione ad El Shaarawy e in fase di spinta non si fa vedere.



Silvestre 6: Usa tacchetti e fisico per arginare El Shaarawy, non ci riesce sempre.



Dell’Orco 6: Fa valere fisico e motivazioni nella prima mezz’ora contro Schick, poi però ammira il colpo di testa del ceco. Sfiora la rete dell’ex con un bel colpo di testa.



Di Lorenzo 6: Come spinta non c’è male, ma resta spesso a metà nel guado.



Aquah 5,5: Combatte come di consueto, sbaglia tanto come di consueto. (64’ Brighi 6: ex applaudito, porta ordine) Bennacer 6: Era uno dei pallini di Di Francesco, e all’Olimpico si fa rispettare senza strafare. Abile a far girare il pallone.



Krunic 6: Sempre a testa alta, ma lo abbiamo visto con maggior coraggio in altre occasioni. Si mangia un gol fatto e ne segna uno che il Var annulla.



Pasqual 5,5: Da calcio da fermo resta un cecchino pericoloso, ma quando Kluivert sprizza freschezza resta a guardare. E si fa schiacciare da Schick sul gol. (38’st Ucan ng: altro ex, di certo meno applaudito)



Farias 6,5: Contro Marcano dovrebbe far valere la sua dote migliore, ovvero la velocità. Nel primo tempo ci riesce in rari sprazzi. E senza mai far male. Nella ripresa si accende all’improvviso. Esce sul più bello. (34’st Oberlin 6 : in 10 minuti diventa protagonista, ma il Var lo demoralizza)



Caputo 5,5: Sua maestà Ciccio ha un po’ le pile scariche e rende la vita sin troppo facile ai difensori romanisti. Si sveglia alla fine. E’ tardi.



Iachini 5,5: Ora la serie B è lontana solo un punto. Il suo Empoli non gioca male, ma deve trovare maggiore cattiveria per salvarsi.