: non può nulla sui gol, però decisivo negli interventi su Muriel nel primo tempo e su Malinoviskyi nella ripresa.: Mahele è un brutto cliente, ma tutto sommato riesce a tenergli testa e farsi vedere con buona continuità dalle parti dell’area di rigore avversaria.: ha grosse responsabilità sul gol che porta l’Atalanta in vantaggio. Suo l’ultimo tocco che beffa Vicario e che regala il 3-1 all’Atalanta.: pronti via compie un vero miracolo salvando su un tiro di Muriel a botta sicura. Esce per infortunio a fine primo tempo.(Dal 42’ p.t.: il suo ingresso non cambia più di tanto gli equilibri, ma riesce comunque a a tenere testa ad un ariete come Zapata.: tanta corsa sulla fascia, anche in proiezione offensiva, ma poca precisione soprattuto nei cross.(Dal 36’: tanto, ma tanto movimento, non corrisposto da altrettanta qualità nelle giocate.: fatica in mezzo ai centrocampisti nerazzurri, ma sul finire di primo tempo tira fuori dal cilindro il lancio millimetrico per Di Francesco che vale l’uno-due e che rimette in gara gli azzurri.: inizia bene e sembra poter dire la sua tra i centrocampisti della Dea, alla lunga però non riesce più a fare sentire la sua fisicità.(Dal 16’ s.t.: ci mette come sempre la buona volontà ma non riesce a ritagliarsi lo spazio per andare alla conclusione).: grande sacrifico senza palla, non riesce praticamente mai a liberarsi tra le linee e a trovare una posizione fastidiosa per gli avversari.(Dal 1’ s.t.: non aggiunge molto alla manovra azzurra, procura anche il rigore poi fallito da Ilicic con un fallo un po’ ingenuo).: segna un gol da attaccante vero capitalizzando un lancio al bacio di Stulac. È sempre nel vivo dell’azione e mette spesso in apprensione i difensori orobici.(Dal 16’ s.t.: come Cutrone non riesce a creare le basi per una possibile rimonta).: fa sentire la sua presenza, lottando con generosità fino al 90’. Di fatto però non ha occasione per segnare.: il suo Empoli è sbarazzino e non ha timori reverenziali nei confronti di nessuno, ma contro questa Atalanta è impensabile giocarsela alla pari. Non sono queste le partite che l’Empoli deve vincere, ma la sconfitta è pesante e deve far riflettere.