Verona-Empol 1-1



Vicario 6,5: pochi gli errori in una gara giocata in modo attento e con buona reattività.



Ebuehi 5,5: corre tanto, ma spesso le sue giocate non sono precise ed efficaci.

(dal 32' s.t. Stojanovic 7: entra e segna un gol su deviazione dopo una grande percussione in area di rigore.)



Ismajli 6: qualche incertezza, ma senza mai rischiare troppo.



Luperto 6,5: buona presenza fisica nella propria area di rigore, anche sugli stacchi aerei di Djuric.



Cacace 5,5: si poteva fare sicuramente meglio in fase offensiva, soprattutto nella metà campo avversaria.



Haas 6: primo tempo giocato in modo positivo, mentre nella ripresa appare stanco e sotto tono.

(dal 22' s.t. Henderson 6,5: buon impatto sulla gara. Subito in partita si piazza a servizio dei compagni.)



Grassi 6,5: grandi galoppate e senso della posizione.



Akpa Akpro 6: alti e bassi in una partita comunque di grande dispendio fisico.

(dal 32' s.t. Vignato: s.v.)



Fazzini 6: qualche imprecisione tecnica e di scelta della giocata.

(dal 14' s.t. Destro 6,5: anche per lui impatto positivo in un momento difficile della partita per i suoi. Nel finale si rende spesso pericoloso.)



Cambiaghi 6,5: gioca negli spazi, aggredendoli con veloci percussioni.



Piccoli 5,5: inizia bene, ma si perde ad inizio ripresa, abbandonandosi in fase offensiva da solo.

(dal 14' s.t Satriano 6,5: nelle ripartenze veloci, riesce sempre a trovare la giocata giusta.)





All. Zanetti 6,5: Empoli deciso fino all'ultimo, cambi eseguiti nel momento opportuno.