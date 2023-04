: super su Calhanoglu, sfiora soltanto le conclusioni di Lukaku e Lautaro.: non si sgancia mai, ma la sua copertura della fascia è esemplare.: buona partita per oltre 70’, poi si fa saltare troppo facilmente da Lukaku e sbaglia l’anticipo su Lautaro.: dopo un primo temo perfetto, alla prima occasione si perde Lukaku che trova subito l’angolo per il vantaggio.: bello il duello con il “peri età” Bellanova, spinge con parsimonia ma quando raggiunge il fondo crea sempre qualche pericolo.: potrebbe gestire meglio qualche pallone importante, sopratutto negli ultimi 25 metri.(Dal 20’ st: non aggiunge la quantità che serviva in quel momento della partita).: copre bene la sua zona di campo, costringendo Brozovic a molti errori.: si limita al compitino, ma con meno precisione del solito.(Dal 26’ st: il suo ingresso non aggiunge vivacità alla manovra azzurra).: nettamente il migliore dei suoi, gioca con la disinvoltura di un trentenne ed è l’unico che prova, davvero, a mettere in difficioltà la difesa interista.: palesemente fuori forma, fatica anche a gestire i all’ogni apparentemente più semplice.(Dal 35’ st).: tanto movimento ma poca concretezza.(Dal 20’ st: non entra con la solita cattiveria).: imposta la squadra come fatto a San Siro contro il Milan, puntando cioè a difendersi pur sapendo di poter concedere qualcosa in contropiede. La tattica regge appena un tempo, poi con il passare dei minuti l’Inter cresce e travolge l’Empoli, che non riesce più a reagire.