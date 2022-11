Napoli-Empoli 2-0Empoli: più volte impreciso con i piedi, pronto quando arriva lo squillo di Raspadori nel primo tempo. Tocca il pallone ma non riesce a parare il suo terzo rigore del campionato.: quando Raspadori parte largo ne limita tanto le giocate, diverso il discorso quando l'ex Sassuolo stringe dentro al campo.: prova ricca d'attenzione e di fisicità non lasciano mai la profondità a Osimhen.: fin quando lavora dentro l'area riesce anche a fare bene, ma quando poi deve andare in anticipo lontano dalla zona sicura sbaglia. Infatti viene espulso per somma di ammonizioni: nel primo tempo commette fallo su Osimhen, nella ripresa su Lozano.: quanta personalità, non ha paura né di subire l'1 contro 1 né di portare palla e spingersi in avanti. Spende tante energie e ne risente quando subentra un freschissimo Lozano.: raddoppia con continuità e scherma gli inserimenti del Napoli (14' s.t.: poca roba lì in mezzo, si abbassa senza riceve).: commette una grossa ingenuità quando si fa soffiare palla da Osimhen in area atterrandolo e concedendo così il rigore che ha cambiato l'inerzia del match (40' s.t.).: quando ha spazio si butta dentro e crea fastidio al Napoli (28' s.t.: avrebbe potuto dare una mano in più abbassandosi sulla catena di sinistra con Di Lorenzo che si inseriva con una costanza impressionante).: osservato speciale del match, il Napoli lo segue con interesse. Oggi si mette a uomo su Lobotka riuscendo a limitarne i movimenti (28' s.t.: prova ad aiutare i compagni lavorando in interdizione. L'occasione sul finale di Bajrami nasce da un suo pallone conquistato a centrocampo).: svaria su tutto il fronte offensivo non dando punti di riferimento e rivelandosi insidioso.: troppo isolato lì davanti, viene schiacciato dalla potenza di Kim e Ostigard (14' s.t.: esce con buona qualità nel finale quando riparte e serve un bell'assist per Bajrami che però non riesce a battere Meret da buona posizione).: l'Empoli crolla solo nel finale, ma fa una bella figura al Maradona contro la prima in campionato e una delle più in forma d'Europa. Non piazza il pullman lì dietro e cerca anche di creare qualcosa però il divario tecnico è evidente.