Lazio-Empoli 1-0



Provedel 4: Che cosa ha combinato su Caicedo? Regala il rigore alla Lazio, un peccato capitale che non riesce ad espiare con la bella parata su Acerbi.



Veseli 6: Dalla sua parte la Lazio fa densità e crea le poche occasioni della partita. Attento, abbastanza preciso nelle letture e nell'applicare la tattica del fuorigioco,



Silvestre 6: Su Caicedo fa buona guardia finché il suo portiere non decide di regalare il vantaggio alla Lazio. Nella ripresa regala un brivido a Strakosha con un colpo di testa al veleno che attraversa tutto lo specchio.



Dell’Orco 6: Romulo ha voglia di farsi vedere, e non è che venga molto assistito quando la Lazio preme da quella parte. Per il resto chiude con precisione, è deciso,



Di Lorenzo 6,5: Inizia malino, con una serie di cross sballati, ma almeno si fa vedere in avanti qualche volta, cosa che non si può dire di molti suoi compagni. Alla lunga è uno dei più positivi.



Krunic 5: Primo tempo senza neppure uno straccio di spunto, era in campo? Nella ripresa un lampo da fuori area, e poco altro. Bennacer 5,5: Tecnica, baricentro basso, ma non li fa vedere, anche lui svogliato e senza verve. Molto pulito nei tocchi, ma non basta a trascinare l'Empoli.



Traore 5: Uno dei più attivi sin dall'inizio, poi si arrende al fatto che i suoi compagni non abbiano grande voglia di fare risultato. Si perde, fa poco, esce sconsolato.

(dal 24' Acquah s.v.)



Pasqual 5: Sulla sinistra non riesce quasi mai ad affondare, anzi, cola a picco lui quando Romulo preme. Uno dei pochi esperti, non riesce a portare i suoi sulle spalle.

( dal 43' st Mchedlidze s.v.)



Farias 5: Più di qualche presupposto pericoloso, qualche occasione sfuma per un tocco di troppo, o sfortunato. Un po' l'immagine del primo tempo fragile dell'Empoli: potrebbe, ma non fa. E Iachini lo cambia.

(Dal 6' st Oberlin 5,5: Ex compagno di squadra di Berisha, non riesce ad incidere sul match)



Caputo 5: Con Farias non riesce ad approfittare di momenti di sbandamento iniziali della retroguardia della Lazio. Non riesce mai ad essere veramente pericoloso. Il giovedì evidentemente deve essere il suo giorno di riposo.





All. Iachini 5: A fine primo tempo si ferma a parlare con lo staff, quasi incredulo su alcune posizioni e letture in campo. Atteggiamento dei suoi molle, senza grande aggressività e voglia di fare male. Si lasciano intimorire da una Lazio a basso ritmo, pagando forse un po' di inesperienza. Con i suoi cambi non riesce ad incidere sul match, anche questa è una colpa.