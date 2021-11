Vicario 6: sui due gol poteva fare meglio, ma salva i suoi da un passivo più ampio. Appena sufficiente.Fiamozzi 6: si concentra più sulla fase difensiva, con una buona attenzione.Romagnoli 6,5: sicuramente il migliore dei suoi, non solo per il gol del momentaneo pareggio, ma soprattutto per tener testa agli attaccanti avversari praticamente da solo.Luperto 6: meglio nel primo tempo, mentre nella ripresa rallenta il ritmo e lascia più spazi per le incursioni avversarie.Marchizza 5,5: soffre molto Barak e Lazovic quando orbitano dalle sue parti. Poca presenza in sovrapposizione offensiva.Haas 5,5: parte bene, poi si perde tra le marcature di Tameze e compagni.(dal 30' s.t. Asllani: 6: entra positivamente subito in partita, facendo sicuramente meglio rispetto al compagno.)Stulac 5: non riesce praticamente mai entrare in partita. Poco reattivo nei passaggi, spesso fuori posizione e poco presente in fase offensiva.(30' s.t. Bandinelli: s.v.)Henderson 6: costretto ad uscire per infortunio, dopo una gara nel complesso positiva.(dal 11' s.t. Bajrami 6: qualche scelta sbagliata, forse troppo avventata, ma premiata la sua caparbietà.)Di Francesco 6: poco pericoloso sotto porta, anche se tocca moltissimi palloni.(dal 39' s.t. Ismajili: s.v.)Pinamonti 6: fa a sportellate con i centrali avversari, anche se per ricevere più palloni possibili deve retrocedere fino a centrocampo.Mancuso 5,5: non dà il giusto supporto ai suoi. Spesso fuori dal gioco, si fa anticipare praticamente sulla maggior parte delle giocate.(dal 12' s.t. Ricci 6: sicuramente meglio del compagno, dandosi maggior da fare.)All. Andreazzoli 5,5: prestazione non tutta da buttare, anche se i cali di concentrazione sono frequenti. C'è da lavorare soprattutto su questo.