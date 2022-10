: tiene vivo l’Empoli respingendo da fenomeno, con lo stinco, il rigore calciato da Koopmeiners. Si ripete nella ripresa anche su Lookman, non può niente sui gol incassati.: Maehle lo attacca molto, difensivamente è presente ma in fase offensiva si vede con il contagocce.: alterna buoni interventi difensivi a disattenzioni banali.(Dal 10’ st: poco reattivo su Lookman in occasione del 2-0 firmato dallo stesso nigeriano).: limita Hojlund con mestiere ed esperienza.(Dal 1’ st: duella con determinazione prima con Hojlund poi con Zapata).: tanta corsa sulla fascia, anche in proiezione offensiva.: si muove molto e tocca diversi palloni, quasi mai però incide.(Dal 21’ st: entra a risultato già compromesso, con la squadra che ha smesso di provarci).: fatica in mezzo ai centrocampisti nerazzurri, non riesce mai a liberarsi e mettere qualità nelle sue giocate.: almeno ci mette la grinta.(Dal 31’ st).: riesce a ritagliarsi lo spazio per la conclusione una sola volta in 55’ minuti.(Dal 11’ st: qualche sagasata sulla fascia, senza creare particolari pensieri alla difesa orobica).: svogliato, lento, compassato. Il fantasma del giocatore che fatto accendere su di lui l’interesse di molte squadre di Serie A.: mai pericoloso, sulla sua valutazione pesa il rigore procurato per un goffo intervento con il braccio.: altra brutta prova della squadra squadra, incapace di opporsi a un Atalanta cinica, che ha dato l’impressione di gestire a piacimento. Qualche dubbio anche sulle scelte, specie quelle iniziali.