: beffato dalla deviazione di Luperto sul gol di Becao, salva il 2-0 con un grande intervento su Udogie.: una prestazione positiva dopo tante uscite negative. Accompagna l’azione offensiva e tiene botta con Udogie.(Dal 45’ st).: prende in consegna Beto e non gli lascia un centimetro.: si fa sovrastare da Becao in occasione del gol vittoria friulano.: poco brillante, ha il merito di salvare sulla linea un gol fatto su una conclusione di Udogie.(Dal 27’ st: non ha occasioni per mettersi in mostra).: grande sostanza in mezzo al campo, non sempre preciso con la palla tra i piedi.: riesce a districarsi tra le fitte maglie bianconere, sempre insidioso sui calci da fermo.(Dal 27’ st: non aggiunge niente alla fase offensiva della squadra).: gioca semplice e aiuta la squadra in fase difensiva. Esce per infortunio.(Dal 4’ st: come a Monza, entra col piglio giusto. Mette in campo gamba e buone idee che però non bastano per trovare il pareggio).: poco concreto nel primo tempo, si accende nei secondi 45’. La sfortuna e un attento Silvestri gli negano la gioia del gol.: fa a sportellate con Becao e Bijol, sfiora il gol con un colpo di testa deviato da un intervento miracoloso di Silvestri.si muove con la solita generosità su tutto il forte offensivo, poteva fare meglio a porta vuota sulla porta respinta di Silvestri.: il suo Empoli sembra aver perso un po’ di brillantezza offensiva, ma non è accettabile concedere il 4° gol su calcio d’angolo (contro lo Spezia era arrivato il rigore con espulsione di Parisi) nelle ultime 5 partite.