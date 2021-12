Napoli-Empoli 0-1Empoli:: questa sera non si passa dalle sue parti, alza un muro e compie più di un intervento decisivo. Bravo anche nelle uscite alte senza timore.: tanta personalità da parte sua che si prende anche dei rischi in uscita spesso con efficacia. È giustamente un puto fermo di questa squadra.: preciso e pulito prima quando affronta Mertens, roccioso e convinto quando subentra Petagna. Lavora tanto d'esperienza.: conosce molto bene punti forti e punti deboli dell'avversario, non sbaglia neanche un intervento (37' s.t.).: non aveva bisogno di farsi conoscere dal Napoli che lo segue con interesse e si conferma mettendosi fortemente in luce con una doppia fase di gran livello.: bravo ad aggredire, a non far ragionare il Napoli. Un po' meno quando deve costruire (19' s.t.: crea densità in mezzo al campo e ridona energie al reparto che stava iniziando ad affannare): ha spazio, Ounas non gli dà pressione e gioca tanti palloni dettando i tempi con ordine (19' s.t.: lotta bene davanti la difesa, si vede di meno rispetto a Stulac dato che ha meno libertà per costruire gioco).: ha gamba, in ripartenza è spesso insidioso (33' s.t.).: parte bene, il primo tempo l'Empoli fa spesso gioco e tra le linee si dimostra insidioso (19' s.t.: entra per dare freschezza alla manovra offensiva empolese e ci riesce trovando anche un buon filtrante per Cutrone che non batte Ospina).: decide la partita con un gol fortuito ma lui c'è sempre, lotta su ogni pallone senza tirarsi mai indietro.: è prezioso per tutta la partita partendo dal lavoro sporco lì davanti fino a dare una mano alla difesa nei momenti di difficoltà.: che bello il suo Empoli che colleziona vittorie di prestigio. A Napoli fa il suo gioco senza avere paura dell'avversario. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite che portano i toscani ad affacciarsi in Europa.