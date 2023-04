L’Empoli è chiamato a risorgere dopo un filotto che l’ha visto protagonista di quattro sconfitte consecutive. Non meglio negli ultimi 8 incontri, dove la formazione di Zanetti non è riuscita comunque a trovare la via del successo – 3 pareggi e 5 sconfitte -. Per scongiurare l’ipotesi di trovarsi immischiati nella lotta per la retrocessione, diventa fondamentale ritrovare consapevolezza e smalto. Di fronte, un avversario ostico e complicato come il Lecce. I salentini si ritrovano anch’essi dopo aver perso le ultime 4 partite di campionato ma i ragazzi di Baroni vogliono ricominciare la loro marcia verso la salvezza, allontanandosi dalla zona calda della classifica.L'orario è tuttora da definire a causa di una piccola disavventura prima dell'avvio del match: un principio d'incendio che non permette allo spogliatoio di essere agibile. Come riferisce Sky Sport, a causa di un cortocircuito in uno spogliatoio, c'è stato un principio di incendio allo stadio Castellani, dove è in programma alle 18.30 la sfida tra i toscani e i salentini, posticipo della 28ª giornata di Serie A. Empoli-Lecce sarà posticipata in serata o a data da destinarsi.