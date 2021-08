Riccardo Marchizza, nuovo difensore dell'Empoli, arrivato in prestito dal Sassuolo dopo un'ottima stagione allo Spezia, parla del suo sbarco in Toscana: "La scelta di Empoli è stata combinata. Loro volevano me e io volevo loro. Sono partito in ritiro con il Sassuolo, ho fatto due settimane con loro e abbiamo preso la decisione di accettare quello che era il progetto Empoli. Mi avevano parlato di un gruppo fantastico e così è stato, credo sia stata la loro forza lo scorso anno. Il mister lo conoscevo perchè ci siamo conosciuti alla Roma, già dagli allenamenti mi sono reso conto che sarà un piacere allenarci insieme".



IL RUOLO - "Gli ultimi due anni ho fatto il terzino sinistro ed è il ruolo che sento più mio. Alla mia età non è giusto scegliere un ruolo ma fare bene quello che ti dicono di fare. Il mister lo avete visto, il cercare di fare la nostra forza nella fase di possesso è quello che ci chiede".