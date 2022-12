Con Ciccio Caputo in direzione Empoli, Sam Lammers e Razvan Marin si avvicinano al passaggio alla Sampdoria. Se la partenza di Lammers verrà coperta da Caputo, rimane ancora da definire il sostituto di Marin. Il nome in pole position è quello di Szymon Zurkowski, ai margini del progetto della Fiorentina e legato alla piazza empolese, per cui ha militato nella scorsa stagione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.