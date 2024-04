Empoli, occhi su Turati: i fattori della scelta

47 minuti fa



Primi rumors di mercato legati alla prossima stagione per quanto riguarda l'Empoli. Stando a quanto riportato da PianetaEmpoli, il club azzurro ha identificato nel ruolo del portiere una posizione sulla quale intervenire. Elia Caprile, infatti, a fine stagione rientrerà al Napoli per fine prestito, mentre è tutto da scrivere il futuro di Etrir Berisha, in scadenza di contratto con un'opzione di rinnovo in caso di salvezza, e di Samuele Perisan.



Per questo motivo le attenzioni della dirigenza toscana si sono posate su Stefano Turati, estremo difensore classe 2001 di proprietà del Sassuolo, ma da due stagioni in prestito al Frosinone.