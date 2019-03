Una sfida chiave per la salvezza. Dopo l'anticipo tra Cagliari e Inter,l'Empoli è quartultimo con 21 punti, tre in più del Bologna, attualmente l'ultima squadra a scendere in B, il Parma è in una posizione più tranquilla ma non deve abbassare la guardia. Questa è la sfida presentata dai Opta: ​il Parma ha vinto il 65% delle sfide di Serie A contro l'Empoli: tra le squadre affrontate più di sei volte nella competizione solo contro il Bari ha una percentuale di successi più alta (70%)- da allora un successo toscano e due pareggi. L'Empoli ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato (2N, 7P), dopo che aveva trovato i tre punti in tre delle precedenti quattro (1N).