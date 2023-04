Samuele Perisan, portiere dell'Empoli, si è così espresso a SkySport dopo la grande prestazione nel pareggio tra Milan e Empoli:



SEMPRE PRONTO - Alla domanda su come avesse fatto a giocare così bene, dopo tanto tempo, lui risponde con una battuta: «Mi pagano per quello, cerco di fare il possibile. Ero pronto».



PERCORSO – Dopodiché, ha parlato del suo percorso: «Ho fatto la gavetta come tanti, ho fatto Serie C, poi Serie B. Con gli step che ho fatto sono arrivato in Serie A».



VICARIO – Infine, ha raccontato il suo rapporto con Vicario, suo collega: «Guglielmo è mio amico, speriamo si riprenda presto. Sono il suo sostituto, ma lo aspettiamo e ci manca».



Durante l'intervista a Dazn, il portiere ha affermato che la parata più bella è stata l'ultima su Brahim Diaz.