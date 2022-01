Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli, parla a Dazn prima della partita col Venezia: "​Dobbiamo migliorare, entrando in partita fin dall’inizio. Non sempre è facile recuperare. Noi affrontiamo ogni gara allo stesso modo: fuori casa stiamo raccogliendo tanto, ma con questo atteggiamento anche in casa faremo tanti punti”.