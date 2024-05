Empoli e Roma si giocano la stagione in 90 minuti. Ultima di campionato con i rispettivi obiettivi ancora da centrare:alla sua seconda esperienza da allenatore dopo la parentesi con la Spal. Occhi sul Castellani e orecchie puntate sugli altri campi, perché la salvezza dell'Empoli passa dai risultati delle altre partite della 38a giornata di Serie A.- Con una vittoria. In caso di pareggio diventa decisivo il risultato dell'altra partita: se l'Udinese dovesse perdere l'Empoli aggancerebbe i bianconeri e si andrebbe allo spareggio. Se invece gli azzurri dovessero perdere non ci sarebbe nulla da fare, andrebbero giù a prescindere da cosa succede nell'altro campo.

- Per la Roma il discorso è diverso, la qualificazione in Champions dei giallorossi è legata ai risultati dell'Atalanta:, altrimenti la squadra di De Rossi resterebbe fuori. Così Lukaku e compagni devono sperare che l'Atalanta non faccia più di due punti tra la partita di oggi con il Torino e il recupero della 29a giornata contro la Fiorentina in programma il 2 giugno. La squadra di Gasperini è a -2 dal Bologna che ha gli scontri a favore, ma se l'Atalanta dovesse superare i rossoblù la Roma resterebbe fuori.

: Caprile; Bereszynski, Isajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Bastoni, Cacace; Cancellieri, Destro.Nicola.: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Dybala, Abraham, Zalewski.: De Rossi.