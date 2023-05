Empoli-Salernitana (calcio d'inizio alle ore 18.30) è una gara valevole per la 34esima e quintultima giornata di campionato in Serie A. Le due squadre sono appaiate a quota 35 punti, a +8 dalla zona retrocessione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Maggiore, Botheim; Dia. All. Sousa.