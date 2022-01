Empoli-Sassuolo 1-5 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 13’ pt rig. Berardi (S), 16’ pt Henderson (E), 24’ pt e 26’ st Raspadori (S), 22’ st e 47’ st Scamacca (S)



Assist: 47’ st Frattesi (S)



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Ismajli, Marchizza (1’ st Tonelli); Zurkowski Stulac (1’ st Ricci), Henderson; Bajrami (19’ st Fiamozzi); Di Francesco (30’ pt Cutrone), Pinamonti (33’ st Asllani). All. Andreazzoli.



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Chiriches (33’ st Ayhan), Rogerio (33’ st Muldur); Harroui (16’ st Frattesi), Lopez; Berardi (44’ st Ruan), Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel (17’ st Scamacca). All. Dionisi.



Arbitro: Volpi di Arezzo



Ammoniti: Berardi (S), Kyriakopoulos (S), Lopez (S)



Espulso: Viti (E) per doppia ammonizione