Empoli: si sblocca Niang, cosa cambia per Nicola e... per Cambiaghi

Un lungo tira e molla concluso da un epilogo felice. M’Baye Niang è prossimo a diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell’Empoli: l’attaccante francese è atteso in Italia nel pomeriggio per svolgere le visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto col club toscano. L’ex giocatore di Milan, Genoa e Torino era legato fino a giugno 2025 all’Adana Demirspor, con cui ha totalizzato 8 gol in 16 partite nel campionato turco, e potrà vivere la sua quarta esperienza in Serie A dopo che le società si sono accordate sulla base di un indennizzo di 250.000 euro, secondo quanto riferisce il collega Matteo Moretto.



L'EMPOLI PAGA - La fase di stallo che si era prodotta nel pomeriggio di ieri, che aveva fatto pensare ad uno stop definitivo della trattativa e al possibile inserimento di altre squadre - come il Genoa, che ha poi scelto Vitinha del Marsiglia, e l’Hellas Verona - era stata generata dalla resistenza dell’Empoli ad ingaggiare il classe ‘94 se non a titolo gratuito, confidando nel fatto che si svincolasse dall’Adana Demirspor. Alla fine ha prevalso la volontà della formazione allenata fino alla passata stagione dall’attuale ct della nazionale turca Vincenzo Montella, che incassa una cifra di compensazione per interrompere dopo appena 7 mesi l’esperienza nella Superlig del giocatore francese.



CAMBIAGHI IN USCITA? - Un nuovo innesto per l’attacco per Davide Nicola che, dopo l’acquisto a titolo definitivo dal Como di Alberto Cerri, si ritrova a disposizione un’ulteriore soluzione la linea avanzata, destinata a giocarsi il posto con Caputo e con Cerri qualora fosse impiegato da punta centrale, ma schierabile in posizione leggermente più arretrata - sulla stessa linea di Baldanzi - rispetto all’unico centravanti. L’approdo di Niang all’Empoli potrebbe portare a delle novità su Nicolò Cambiaghi, in prestito fino a giugno dall’Atalanta e sondato nei giorni scorsi dalla Lazio, alla ricerca di un esterno offensivo in questi ultimi giorni della finestra invernale del calciomercato.