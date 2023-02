Empoli-Spezia è il secondo anticipo della 22esima giornata di Serie A, il primo del sabato con partenza alle 15 al Castellani. I toscani guidati da Paolo Zanetti "vedono" un piazzamento in Europa distante solo 4 punti. I liguri di Luca Gotti, invece, sono alla caccia di punti importantissimi per allontanarsi dalla zona retrocessione su cui il gap alla vigilia è di 4 punti.



DOVE VEDERLA - Empoli-Spezia, calcio d'inizio alle 15 di sabato 11 febbraio al Castellani sarà trasmessa in tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou; Holm, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Gyasi, Shomurodov.